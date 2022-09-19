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Дизайнер iPod и iPhone раскритиковал сенсорные кнопки в автомобилях

Бывший дизайнер Apple Джонни Айв заявил, что физические кнопки удобнее сенсорных

Фото: Unsplash

Дизайнер Джонни Айв раскритиковал повсеместное применение сенсорных интерфейсов вместо физических. Об этом сообщает издание Drive.

По словам бывшего главного дизайнера Apple, который является одним из создателем плеера iPod и смартфона iPhone, мультисенсорные экраны имеют свои преимущества, однако производители слишком спешат отказаться от классических физических элементов управления. Об этом Джонни Айв заявил, выступая на конференции совместном с главой Apple Тимом Куком и вдовой Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс.

Айв заметил, что мультитач-технологии открывают невероятные возможности, однако в автомобилях разумнее использовать физические переключатели. «Так или иначе, мы остаемся физическими существами», — подчеркнул специалист. По мнению дизайнера, во многих случаях физические кнопки оказываются удобнее, чем сенсорные.

Журналисты отметили, что в 2021 году компания Джонни Айва LoveFrom заключила контракт о сотрудничестве с Exor, которая владеет автомобильным брендом Ferrari. Также источники сообщали, что в свое время фирма Айва помогала Apple с дизайном концептуального автомобиля. Apple окончательно прекратила сотрудничество с Айвом, который занимал должность главного дизайнера с 1992 по 2019 год, минувшим летом.

В конце августа журналисты шведского издания Vi Bilägare раскритиковали новые интерфейсы в современных автомобилях. В ходе тестов специалисты выяснили, что пользователи раритетных машин с физическими кнопками справлялись с переключением различных функций быстрее, чем владельцы авто, оборудованных сенсорными экранами.

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Андрей Ставицкий
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