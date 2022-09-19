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В Крыму отреагировали на инициативу ОП ЛНР о присоединении к России

Глава ОП Крыма назвал инициативу ЛНР о присоединении к России исторически неизбежной

Фото: Александр Река / ТАСС

Инициатива Общественной палаты Луганской народной республики (ОП ЛНР) о немедленном проведении референдума о присоединении к России является исторически неизбежной. Об этом заявил глава ОП Крыма Александр Форманчук, чьи слова передает РИА Новости.

«Объявление ЛНР и ДНР независимыми государствами и их признание со стороны России — это промежуточный шаг на пути вхождения в состав России. Статус республик позволяет населению ЛНР провести такой референдум», — отреагировал он на инициативу республики.

По его словам, проводить референдум надо «следуя крымским традициям», то есть в сжатые сроки. Форманчук отметил, что, чем быстрее ЛНР проведет голосование и ее примеру последует ДНР, тем быстрее Россия сможет принять дополнительные меры по обеспечению безопасности населения этих территорий.

Он добавил, что проведение референдумов в Херсонской и Запорожских областях также исторически неизбежно, а затягивать с этим вопросом не следует.

19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом России, отметив, что свой выбор жители Донбасса сделали еще в 2014 году на референдуме о самоопределении.

Позднее глава ОП ЛНР Алексей Карякин уточнил, что говорить о дате проведения референдума о присоединении республики к России преждевременно, так как данный вопрос решается не за один день.

В свою очередь ОП ДНР также обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении ДНР в состав России.

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Никита Абрамов
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