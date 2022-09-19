В ЛНР назвали преждевременными разговоры о дате проведения референдума

Председатель ОП ЛНР Карякин заявил, что говорить о дате проведения референдума пока рано

Говорить о дате проведения референдума о присоединении Луганской народной республики (ЛНР) к России преждевременно. Об этом заявил председатель Общественной палаты (ОП) республики Алексей Карякин в эфире «России 24».

По словам Карякина, ОП обратилась с соответствующей инициативой к главе ЛНР Леониду Пасечнику, однако данный вопрос решается не за один день, так как необходимо «просчитать» необходимые шаги по организации референдума на территории республики.

«Мы только сегодня обратились, и, естественно, говорить о дате проведения референдума пока рано», — отметил он.

Ранее зампредседателя ОП ЛНР Лина Вокалова заявила, что признание республики субъектом России обезопасит ее территорию, а также станет гарантом возвращения к мирной жизни.