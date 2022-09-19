Стоимость ОСАГО в России резко выросла

«Сравни»: цены на ОСАГО выросли на 6% за первые дни после расширения тарифного коридора

За первые несколько дней после расширения коридора базового тарифа обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) цены на полисы резко выросли, минимум на шесть процентов. Об этом «Известиям» сообщили в сервисе «Сравни».

Так, с 13 по 16 сентября средний чек составил 6841 рубль, что почти на 400 рублей больше, чем днем ранее. В то же время в апреле 2022 года стоимость полиса обязательного страхования не превышала 5,5 тысячи рублей.

На нововведение уже отреагировали все 18 компаний-лидеров рынка. В ближайшее время ОСАГО в среднем может вырасти в цене до семи тысяч рублей, а к концу года до 7,2 тысячи рублей, заявил директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник. Эксперт объясняет, что цены поднялись из-за значительного роста стоимости комплектующих несколько месяцев назад, который, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), достиг 28,7 процента.

В связи с этим компании должны возмещать клиентам ущерб исходя из новых цен. Это касается в том числе тех клиентов, которые приобрели полис по старой цене, до марта 2022 года. Если бы тарифный коридор не был расширен, то страховщикам пришлось бы поднимать цены и безубыточным клиентам, чтобы компенсировать затраты на урегулирование случаев по рисковым водителям, рассказал руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Алексей Тюрников.

В РСА подтвердили прямую связь между подорожанием комплектующих и страховых полисов. При этом в организации считают, что средняя стоимость ОСАГО вырастет незначительно. В Страховом Доме ВСК прогнозируют, что стоимость полиса, например, для аккуратного водителя из Москвы может составить пять-восемь тысяч рублей в год, а для автомобилистов, часто попадающих в ДТП, цена может достигнуть 20-25 тысяч рублей.

С 13 сентября, как ранее предупреждал Центробанк, был расширен коридор базового тарифа на 26 процентов вверх и вниз. Банк России сообщал, что благодаря снижению минимального тарифа страховые компании смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. Однако страховщики, скорее всего, будут пользоваться только возможностью продавать продукты дороже, предупреждал ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.