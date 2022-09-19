Стало известно о требовании РФС дисквалифицировать тренера сборной Украины

The Guardian рассказала о требовании РФС дисквалифицировать тренера сборной Украины

Российский футбольный союз (РФС) направил письмо руководству Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием дисквалифицировать главного тренер сборной Украины Александра Петракова. Об этом стало известно The Guardian.

РФС обратил внимание на публичные высказывания специалиста, в которых он заявлял о желании вступить в ряды территориальной обороны и выражал готовность «убивать врагов». По мнению РФС, комментарии Петракова нарушают кодексы ФИФА и УЕФА, запрещающие любую дискриминацию в отношении страны и направленные на продвижение футбола «в духе мира».

15 сентября Украина призвала исключить сборную России из жеребьевки Евро-2024. В Украинской ассоциации футбола (УАФ) рассказали, что ведут работу на уровне УЕФА.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.