Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Аслан Карацев
Сегодня
20:30 (Мск)
Лоренцо Сонего
Метц
Амур
0:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
0:2
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Елена Рыбакина
21 сентября
04:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Токио (ж)
Спорт

Стало известно о требовании РФС дисквалифицировать тренера сборной Украины

The Guardian рассказала о требовании РФС дисквалифицировать тренера сборной Украины

Фото: Darren Staples / Sportimage / Globallookpress.com

Российский футбольный союз (РФС) направил письмо руководству Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием дисквалифицировать главного тренер сборной Украины Александра Петракова. Об этом стало известно The Guardian.

РФС обратил внимание на публичные высказывания специалиста, в которых он заявлял о желании вступить в ряды территориальной обороны и выражал готовность «убивать врагов». По мнению РФС, комментарии Петракова нарушают кодексы ФИФА и УЕФА, запрещающие любую дискриминацию в отношении страны и направленные на продвижение футбола «в духе мира».

15 сентября Украина призвала исключить сборную России из жеребьевки Евро-2024. В Украинской ассоциации футбола (УАФ) рассказали, что ведут работу на уровне УЕФА.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Центробанк ограничит ипотеку с низким первоначальным взносом
В России решили не обозначать ввезенные по параллельному импорту товары
Опубликовано видео с застрявшими на Останкинской телебашне десятками школьников
В России начнут оформлять электронные визы гражданам 52 стран
Стало известно о требовании РФС дисквалифицировать тренера сборной Украины
Хованский словами «я б тебя убил» раскритиковал свадебный танец Собчак
Путин 20 сентября примет верительные грамоты у 24 послов иностранных государств
Стали известны новые подробности странного поведения Эзры Миллера
Суд на месяц уменьшил срок осужденному за фейки о ВС РФ депутату
Траурная процессия с гробом королевы прошла под бой Биг-Бена и орудийные залпы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.