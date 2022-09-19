Оценены последствия решения ЦБ по ипотеке с низким первоначальным взносом

РИА Новости: новостройки могут потерять до 15% покупателей из-за решения ЦБ по ипотеке

Первичный рынок жилья может потерять от 5 до 15 процентов покупателей из-за решения Центробанка (ЦБ) ограничить в России ипотеку с низким первоначальном взносом на квартиры в новостройках. Последствия меры финансового регулятора оценили девелоперы, пишет РИА Новости.

Коммерческий директор МИЦ Геннадий Дикалов отметил, что сейчас около 15 процентов клиентов рассматривают предложения с первоначальным взносом в размере от 0 до 10 процентов от стоимости объекта. «Соответственно, снижение будет в пределах этого процента, что критично для рынка, который только начал оправляться после просадки в первых двух кварталах», — пояснил эксперт.

В Level Group также полагают, что инициатива не пойдет на пользу первичному рынку, а руководитель портала «Единый ресурс застройщиков» Кирилл Холопик считает, что решение способно отсечь меньшую долю покупателей жилья в новостройках — около 5 процентов.

При этом риелторы прогнозируют, что в новой ситуации ничего не изменится для большей части потенциальных клиентов. Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка убеждена, что застройщики и банки смогут предложить альтернативные варианты покупателям жилья без больших накоплений. Замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова подчеркнула, что на рынке новостроек появляется все больше различного рода спецпредложений — решение ЦБ может подтолкнуть рынок к их еще большему развитию.

Эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина добавила, что большая часть будущих владельцев стремится собрать хотя бы стандартный первый взнос в 15 процентов, чтобы воспользоваться господдержкой. «А по программам со ставкой ниже 1 процента ряд банков вовсе увеличивают первый взнос до 30 процентов, что ограничивает клиентов с минимальным собранным бюджетом», — заключила Кирюхина.

Ранее в ЦБ заявили, что с 1 декабря в России ограничат ипотеку с низким первоначальным взносом на покупку первичного жилья. Таким способом в стране хотят ограничить предоставление подобных кредитов и поспособствовать росту ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе.