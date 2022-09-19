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Спорт

В сборной России оценили решение футболиста «Динамо» выступать за Грузию

В сборной России назвали поведение решившего выступать за Грузию Сазонова неприемлемым
Михаил Галактионов

Михаил Галактионов. Фото: Alexander Kulebyakin / globallookpress.com

Главный тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов оценил решение игрока «Динамо» Сабы Сазонова выступать за Грузию. Его слова передает РИА Новости.

Галактионов сообщил, что 15 сентября 20-летний футболист получил вызов на учебно-тренировочный сбор молодежной команды, который начался 19 сентября. «Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова. В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом», — заявил тренер. Галактионов назвал поведение Сазонова неприемлемым.

Ранее 19 сентября стало известно, что Сазонов был вызван в молодежную сборную Грузии. Футболист, имеющий грузинское гражданство, ранее не играл ни за одну из национальных команд.

Сазонов — воспитанник петербургского «Зенита». Футболист выступает за основную команду «Динамо» с января 2022 года. Он провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Дарья Коршунова
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