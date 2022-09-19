В сборной России оценили решение футболиста «Динамо» выступать за Грузию

В сборной России назвали поведение решившего выступать за Грузию Сазонова неприемлемым

Главный тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов оценил решение игрока «Динамо» Сабы Сазонова выступать за Грузию. Его слова передает РИА Новости.

Галактионов сообщил, что 15 сентября 20-летний футболист получил вызов на учебно-тренировочный сбор молодежной команды, который начался 19 сентября. «Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова. В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом», — заявил тренер. Галактионов назвал поведение Сазонова неприемлемым.

Ранее 19 сентября стало известно, что Сазонов был вызван в молодежную сборную Грузии. Футболист, имеющий грузинское гражданство, ранее не играл ни за одну из национальных команд.

Сазонов — воспитанник петербургского «Зенита». Футболист выступает за основную команду «Динамо» с января 2022 года. Он провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.