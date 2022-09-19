Reuters: покупатели газа в Германии возобновили заявки на поставки по «Северному потоку»

Покупатели российского газа в Германии возобновили заявки на поставки по «Северному потоку» в первый раз после остановки трубопровода несколько недель назад, пишет Reuters.

Информация отражается у немецких операторов, соединяющих «Северный поток» с конечными пользователями, у оператора самого трубопровода сведений о заявках не было. Заявки представляют собой запросы на поставку, однако не говорят о том, что прокачка действительно идет.

В середине сентября стало известно, что крупнейший покупатель российского газа в Германии компания Uniper собирается подать на «Газпром» в суд из-за сокращения поставок, которое она считает необоснованным. По итогам первых шести месяцев года предприятие на фоне снижения прокачки потеряло 12,3 миллиарда евро, будучи вынужденным приобретать замещающие объемы по более высоким ценам.

Прокачка по «Северному потоку», основному маршруту поставок российского газа в Европу, была полностью приостановлена на неопределенный срок в начале сентября, с конца августа велись плановые работы.