Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Покупатели газа в Германии возобновили заявки на поставки по «Северному потоку»

Reuters: покупатели газа в Германии возобновили заявки на поставки по «Северному потоку»

Фото: Michael Sohn / AP

Покупатели российского газа в Германии возобновили заявки на поставки по «Северному потоку» в первый раз после остановки трубопровода несколько недель назад, пишет Reuters.

Информация отражается у немецких операторов, соединяющих «Северный поток» с конечными пользователями, у оператора самого трубопровода сведений о заявках не было. Заявки представляют собой запросы на поставку, однако не говорят о том, что прокачка действительно идет.

В середине сентября стало известно, что крупнейший покупатель российского газа в Германии компания Uniper собирается подать на «Газпром» в суд из-за сокращения поставок, которое она считает необоснованным. По итогам первых шести месяцев года предприятие на фоне снижения прокачки потеряло 12,3 миллиарда евро, будучи вынужденным приобретать замещающие объемы по более высоким ценам.

Прокачка по «Северному потоку», основному маршруту поставок российского газа в Европу, была полностью приостановлена на неопределенный срок в начале сентября, с конца августа велись плановые работы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о предложении Кадырова провести «самомобилизацию»
Жители Курской области рассказали о последствиях смертельного урагана
Россиянам назвали самый бюджетный способ улететь в Европу
Кремль отказался комментировать просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
Блогерша Блиновская высказалась о москвичах
ОДКБ призвала Киргизию и Таджикистан не применять силу
Мужчина поссорился с женой и ударил ножом невесту и ее отца во время свадьбы
В Подмосковье ребенок погиб во время тренировки в бассейне
Байден попал в пробку по пути на похороны Елизаветы II
Иранки массово подстриглись и сожгли хиджабы после убийства полицией девушки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.