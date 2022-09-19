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Рынку жилья в России спрогнозировали стабилизацию

Риелтор Барсуков: рынок жилья в России стабилизируется

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

На рынке недвижимости в России ситуация с изменением цен стабилизируется. Такое развитие событий спрогнозировал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам эксперта, на данный момент россияне меньше покупают квартиры и больше арендуют жилье, так как на объекты завышают цены. В будущем Барсуков ожидает снижение стоимости на пять-десять процентов, из-за чего повысится интерес к покупке жилья.

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«Уход людей с рынка аренды стабилизирует ситуацию. На рынке продаж и на рынке аренды будет примерно ровная цена. Дальше стабилизация на рынке произойдет. Стабильность образуется на рынке аренды на ближайшие полгода. Дальше что будет — непонятно, потому что мы в зоне экономической и политической турбулентности», — заявил Барсуков.

Ранее управляющий директор аналитического управления банка «Открытие» Константин Енин заявил, что в 2023 году квартиры в российских новостройках могут подорожать на 5-10 процентов. Что касается вторичного жилья, то этому рынку также спрогнозировали повышение цен.

Нина Ташевская
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