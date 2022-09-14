Новым квартирам в России предрекли подорожание

Аналитик Енин: в 2023 году жилье в России может подорожать на 5-10 процентов

В 2023 году квартиры в российских новостройках могут подорожать на 5-10 процентов. Такое развитие рынку недвижимости предрек управляющий директор аналитического управления банка «Открытие» Константин Енин, сообщают РИА Новости.

По словам эксперта, в августе цены снизились примерно на 1-2 процента относительно июля. Енин объяснил положение тем, что весной и осенью отложили вывод на рынок некоторых объектов. Однако специалисты не заметили устойчивой тенденции снижения стоимости. В будущем после восстановления спроса стоимость недвижимости будет расти.

Что касается вторичного жилья, то этому рынку по аналогии с первичным также спрогнозировали повышение цен. «Продавцы готового жилья будут ориентироваться на первичный рынок», — уточнил Енин.

Ранее ценам на рынке вторичного жилья в Москве спрогнозировали дальнейшее снижение. По словам экспертов, готовое жилье в Москве продолжит дешеветь и осенью, так как предложение все еще превышает спрос и на рынок начинают поступать новые интересные объекты.