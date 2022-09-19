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В Херсоне пообещали ответ на удары ВСУ по центру города

Замглавы херсонской администрации Стремоусов пообещал ответ России на удары ВСУ по Херсону

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Ракетные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Херсона не останутся без внимания, за ними последует ответ со стороны России. Об этом пообещал замглавы херсонской администрации Кирилл Стремоусов в личном Telegram-канале.

«Удары, нанесенные по административным зданиям, не останутся без внимания, и уже в ближайшее время будет дана ответная реакция», — написал замглавы. Он также заверил, что Херсон и близлежащая территория города и области находится под полным контролем союзных сил.

16 сентября ВСУ выпустили не менее пяти ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по центру Херсона. Удары попали в здание администрации региона. В тот момент там проходило совещание глав администраций городских и муниципальных округов. В день атаки стало известно о трех погибших — водителе и двух прохожих, позднее число увеличилось до четырех человек. Минимум 10 человек получили ранения.

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Алевтина Запольская
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