В Херсоне пообещали ответ на удары ВСУ по центру города

Замглавы херсонской администрации Стремоусов пообещал ответ России на удары ВСУ по Херсону

Ракетные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Херсона не останутся без внимания, за ними последует ответ со стороны России. Об этом пообещал замглавы херсонской администрации Кирилл Стремоусов в личном Telegram-канале.

«Удары, нанесенные по административным зданиям, не останутся без внимания, и уже в ближайшее время будет дана ответная реакция», — написал замглавы. Он также заверил, что Херсон и близлежащая территория города и области находится под полным контролем союзных сил.

16 сентября ВСУ выпустили не менее пяти ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по центру Херсона. Удары попали в здание администрации региона. В тот момент там проходило совещание глав администраций городских и муниципальных округов. В день атаки стало известно о трех погибших — водителе и двух прохожих, позднее число увеличилось до четырех человек. Минимум 10 человек получили ранения.