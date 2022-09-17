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Число погибших при ударе ВСУ по Херсону выросло

Число погибших при ударе ВСУ по центру Херсона выросло до четырех человек

Фото: Максим Тищенко / ТАСС

Число погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Херсона, случившегося 16 сентября, выросло до четырех человек. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава Херсонской области.

По данным министерства, погибшая — пожилая местная жительница.

«Врачи сделали все возможное: прооперировали женщину и оказали ей необходимое лечение. Но, к несчастью, сегодня утром потерпевшая скончалась от ранений, несовместимых с жизнью», — говорится в публикации.

В минздраве уточнили, что пенсионерка не находилась в здании администрации в момент атаки ВСУ. Она проходила по улице рядом с местом происшествия и была ранена.

16 сентября ВСУ выпустили не менее пяти ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по центру Херсона. Удары попали в здание администрации региона. В тот момент там проходило совещание глав администраций городских и муниципальных округов. В день атаки стало известно о трех погибших — водителе и двух прохожих. Минимум 10 получили ранения.

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Сергей Истомин
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