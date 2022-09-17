Число погибших при ударе ВСУ по Херсону выросло

Число погибших при ударе ВСУ по центру Херсона выросло до четырех человек

Число погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Херсона, случившегося 16 сентября, выросло до четырех человек. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава Херсонской области.

По данным министерства, погибшая — пожилая местная жительница.

«Врачи сделали все возможное: прооперировали женщину и оказали ей необходимое лечение. Но, к несчастью, сегодня утром потерпевшая скончалась от ранений, несовместимых с жизнью», — говорится в публикации.

В минздраве уточнили, что пенсионерка не находилась в здании администрации в момент атаки ВСУ. Она проходила по улице рядом с местом происшествия и была ранена.

16 сентября ВСУ выпустили не менее пяти ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по центру Херсона. Удары попали в здание администрации региона. В тот момент там проходило совещание глав администраций городских и муниципальных округов. В день атаки стало известно о трех погибших — водителе и двух прохожих. Минимум 10 получили ранения.

