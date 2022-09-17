Число погибших при ударе ВСУ по Херсону выросло
Число погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Херсона, случившегося 16 сентября, выросло до четырех человек. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава Херсонской области.
По данным министерства, погибшая — пожилая местная жительница.
«Врачи сделали все возможное: прооперировали женщину и оказали ей необходимое лечение. Но, к несчастью, сегодня утром потерпевшая скончалась от ранений, несовместимых с жизнью», — говорится в публикации.
В минздраве уточнили, что пенсионерка не находилась в здании администрации в момент атаки ВСУ. Она проходила по улице рядом с местом происшествия и была ранена.
16 сентября ВСУ выпустили не менее пяти ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по центру Херсона. Удары попали в здание администрации региона. В тот момент там проходило совещание глав администраций городских и муниципальных округов. В день атаки стало известно о трех погибших — водителе и двух прохожих. Минимум 10 получили ранения.