Число погибших при ракетном ударе по Херсону увеличилось

При ракетном ударе по зданию администрации в центре Херсона погибли три человека

Число погибших при ракетном ударе по зданию администрации в центре Херсона увеличилось. Об этом сообщили в экстренных службах региона, пишет «Интерфакс».

По данным экстренных служб, жертвами обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали три человека: водитель и двое прохожих.

16 сентября стало известно, что украинские военные выпустили не менее пяти ракет по центру Херсона. Удар пришелся по зданию администрации региона. Как отмечали местные власти, в момент обстрела там проходило совещание глав администраций городских и муниципальных округов. Ранее уточнялось, что в результате удара погиб один человек, а еще 10 получили ранения.