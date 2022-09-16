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Число погибших при ракетном ударе по Херсону увеличилось

При ракетном ударе по зданию администрации в центре Херсона погибли три человека

Кадр: Максим Тищенко/ТАСС

Число погибших при ракетном ударе по зданию администрации в центре Херсона увеличилось. Об этом сообщили в экстренных службах региона, пишет «Интерфакс».

По данным экстренных служб, жертвами обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали три человека: водитель и двое прохожих.

16 сентября стало известно, что украинские военные выпустили не менее пяти ракет по центру Херсона. Удар пришелся по зданию администрации региона. Как отмечали местные власти, в момент обстрела там проходило совещание глав администраций городских и муниципальных округов. Ранее уточнялось, что в результате удара погиб один человек, а еще 10 получили ранения.

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Алевтина Запольская
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