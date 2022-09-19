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Спорт

Тарасова высказалась о намерении дочери Тутберидзе отобраться в сборную США

Тарасова заявила, что не представляет фигуристов Дэвис и Смолкина членами сборной США

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о намерении российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина отобраться в сборную США. Ее слова передает РИА Новости.

Тарасова заявила, что не уверена в том, что спортсмены стали членами Федерации фигурного катания США. «Надо позвонить в федерацию фигурного катания, потому что она точно знает. Это же ведь серьезное дело — перейти в другую страну и другую федерацию. Это не просто так зашел, знаете, поэтому я не представляю, чтобы это так было», — поделилась она.

Ранее 19 сентября стало известно, что Дэвис, являющаяся дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, и ее партнер стали членами Федерации фигурного катания США. Как отметил американский журналист Дэвид Лиз, спортсмены будут представлять разные клубы: Дэвис — ION, Смолкин — SCNY.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России и бронза первенства страны среди юниоров.

Дарья Коршунова
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