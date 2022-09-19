Девушка проглотила выпавший после установки дешевых виниров в Турции зуб

Блогерша Кэмпбелл проглотила зуб после установки дешевых виниров в Турции

Блогерша сэкономила на винирах и поделилась последствиями своего решения с подписчиками. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok.

Пользовательница сети Кэмпбелл разместила видео, в котором показала короткий спиленный зуб в верхнем ряду. По словам девушки, она проглотила один из выпавших виниров через четыре года после его установки в Турции, куда она отправилась из-за дешевизны услуг стоматолога. «Зуб отвалился, когда я ела питу. Жаль потраченных на ветер денег», — пожаловалась юзерша.

Публикация стала вирусной и набрала более 352 тысячи просмотров. Зрители поддержали автора поста в многочисленных комментариях. «Мой самый большой страх», «Я в шоке!», «Турецкое качество», «Не верится», «Как такое возможно», «Я думала, что их делают на всю жизнь», «Надеюсь ты в порядке», — высказывались они.

В августе жительница Великобритании Клэр Дадли рассказала, как установила коронки в одной из турецких клиник и едва не лишилась зубов. Женщина отметила, что перед процедурой врач не поинтересовался ее мнением относительно результата, поскольку не говорил на английском языке. В ходе работы специалист истончил по 14 зубов в каждом ряду и поставил Дадли белоснежные коронки не по размеру.