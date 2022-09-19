Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Девушка проглотила выпавший после установки дешевых виниров в Турции зуб

Блогерша Кэмпбелл проглотила зуб после установки дешевых виниров в Турции

Кадр: @cambellkenneford

Блогерша сэкономила на винирах и поделилась последствиями своего решения с подписчиками. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok.

Пользовательница сети Кэмпбелл разместила видео, в котором показала короткий спиленный зуб в верхнем ряду. По словам девушки, она проглотила один из выпавших виниров через четыре года после его установки в Турции, куда она отправилась из-за дешевизны услуг стоматолога. «Зуб отвалился, когда я ела питу. Жаль потраченных на ветер денег», — пожаловалась юзерша.

Публикация стала вирусной и набрала более 352 тысячи просмотров. Зрители поддержали автора поста в многочисленных комментариях. «Мой самый большой страх», «Я в шоке!», «Турецкое качество», «Не верится», «Как такое возможно», «Я думала, что их делают на всю жизнь», «Надеюсь ты в порядке», — высказывались они.

В августе жительница Великобритании Клэр Дадли рассказала, как установила коронки в одной из турецких клиник и едва не лишилась зубов. Женщина отметила, что перед процедурой врач не поинтересовался ее мнением относительно результата, поскольку не говорил на английском языке. В ходе работы специалист истончил по 14 зубов в каждом ряду и поставил Дадли белоснежные коронки не по размеру.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В Донецке заявили о гибели 13 мирных жителей из-за обстрела ВСУ
Дизайнер iPod и iPhone раскритиковал сенсорные кнопки в автомобилях
Посла Белоруссии вызовут в МИД Молдавии после слов Лукашенко
Европейские туристы массово устремились пережидать зиму в Турции
Смерть Елизаветы II неожиданно повлияла на шотландских сепаратистов
Назван срок нового роста цен на газ в Европе
Китай ради безопасности посотрудничает с Россией
Ценам на газ предрекли падение
В российском регионе появились подпольные бойцовские клубы для подростков
Российский футболист принял решение выступать за сборную Грузии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.