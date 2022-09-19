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Жители Курской области рассказали о последствиях смертельного урагана

Студент рассказал о снесенной во время смертельного урагана в Курске крыше общежития

Фото: Telegram-канал «Кровавая барыня»

Ураган в Курске и области разрушил дома, повалил деревья и привел к жертвам среди населения. Местные жители рассказали «Ленте.ру», как пережили этот день, наблюдали за настоящим торнадо, летящими крышами домов и как плавали в магазин на надувном матрасе.

В Курске и области 18 сентября прошел мощный ураган. На данный момент известно о двух жертвах стихии: в местном общежитии погиб студент, еще один мужчина был обнаружен под упавшим деревом.

Ураган и торнадо

«Все говорят почему-то только про Курск, но ураган прошелся по всей области, — говорит местная жительница Ольга. — Недалеко от Ольговки был настоящий торнадо. Ну, по крайней мере, что-то очень похожее: видели, как сформировалась воронка. Ну и, в принципе, ураган хорошо так прошелся, деревья повалил».

Очевидцы также рассказывают, что жертв в общежитии, где уже погиб один человек, могло быть намного больше.

В общежитии снесло крышу. Ходишь по зданию, а везде теперь выбиты окна, лампы на проводах свисают, обшивка с потолков попадала. С улицы если посмотреть, то вообще как будто война прошла: везде палки, осколки валяются. Вообще странно, если честно, что только один парень погиб. Повезло нам

Ильяместный житель, студент

Не все местные жители отнеслись к катаклизму так серьезно. Еще один житель Курской области Сергей рассказал «Ленте.ру» о молодых людях, отправившихся в магазин вплавь на надувном матрасе.

«У нас многие улицы затопило так, что правда как реки появились, — сказал мужчина. — Можно брать и плыть. Я сам не видел, а сосед рассказывал, что видел двух мужиков, которые забрались на надувной матрас с веслом и погребли по улице. Он им крикнул, а они засмеялись и сказали, что за пивом плывут. Так что у нас тут своя Венеция».

Путь урагана

Ураган уже ушел из Курской области и продолжает движение на север страны, принося сильный ветер и ливневые дожди. Об этом «Ленте.ру» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Тот холодный атмосферный фронт, который натворил дел в Курской области, уже потерял свою активность, прошел и переместился в соседние регионы, Московскую область и идет дальше на север, — сказал метеоролог. — В тылу этого циклона ветер будет очень сильным».

Циклон, как объяснил Леус, зародился на юге Европы, на границе между теплыми водами Средиземного моря и Балканами. Он стал крайне активным, набрал много влаги и, через юго-восток Европы, Украины вышел к России.

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«Центр циклона сегодня будет находиться на востоке Новгородской области. Но нужно понимать, что циклон — это не точка на карте, а большая область неблагоприятной погоды. Он накроет Московскую область, Новгородскую, Тверскую, Ярославскую, Смоленскую, Тульскую, Рязанскую. Сегодня в этих регионах ожидается сильный ветер, преимущественно облачная погода, кратковременные сильные дожди и ветер до 20 метров в секунду», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

По его словам, ветер такой силы может ломать ветви деревьев, повреждать кровли ветхих строений, срывать рекламные баннеры, другие конструкции.

Все, что плохо закреплено и установлено с нарушением норм, будет сорвано и сломано. Тем не менее ураган такой силы, как в Курской области, вряд ли повторится, потому что циклон ослабевает, температурные контрасты становятся меньше

Михаил Леусведущий специалист центра «Фобос»

Леус добавил, что тем не менее погода в указанных регионах сегодня будет не только неблагоприятной, но даже опасной, потому жителям необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность.

В мае из-за ураганного ветра в Канаде погибли восемь человек. Почти все жертвы скончались под упавшими деревьями, одна женщина утонула, когда ее лодка попала в шторм и перевернулась. Кроме того, сотни тысяч жителей провинций Онтарио и Квебек остались без электричества.

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Наталия Белова
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