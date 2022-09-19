В Московской области упал спрос на элитные загородные дома

Спрос на покупку элитных загородных домов в Московской области упал на 15,77 процента

В июле 2022 года спрос на покупку элитных загородных домов в Московской области был на 15,77 процента ниже, чем в седьмом месяце 2021 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Skolkovo Realty.

Параметр за седьмой месяц 2022-го оказался на 7,05 процента ниже по сравнению с июлем 2020-го. С февраля по июнь 2022 года спрос на покупку элитного жилья за городом стагнировал и не демонстрировал роста. За период с января по июль 2022 года интерес к приобретению дорогой недвижимости в Московской области упал на 13,65 процента относительно аналогичного периода 2021 года. Несмотря на наблюдаемую отрицательную динамику, в июле этого года количество запросов, связанных с покупкой элитного жилья за городом, увеличилось на 6,79 процента по сравнению с июнем.

По словам генерального директора Skolkovo Realty Бориса Борискина, число сделок за первое полугодие 2022-го обвалилось на 50 процентов. Одной из основных причин падения спроса на элитные дома в Московской области он назвал дефицит качественного предложения при небольшом количестве запросов. Борискин отметил, что за два года на рынке дорогого загородного жилья появилось всего несколько поселков примерно на пару сотен домов. Эксперт добавил, что в последнее время застройщикам стало сложнее запускать новые проекты, так что ожидать роста предложения «затруднительно».

Кроме того, другими причинами, значительно повлиявшими на снижение интереса к элитной загородной недвижимости, стали скачки курсов валют и психологический фактор — граждане не были расположены к дорогим покупкам. «Трендом последнего времени в сегменте загородной элитной недвижимости можно назвать то, что клиенты сейчас ищут объекты, подходящие для круглогодичного проживания. В связи с этим требования к инфраструктуре поселков существенно выросли», — отметил Борискин. Он добавил, что в данный момент покупатели активнее интересуются покупкой готовых домов, так как строить с нуля стало значительно сложнее и дороже.

В августе заместитель руководителя центра загородной недвижимости компании «Этажи» Илья Сауков рассказал о том, что в России бросились продавать мини-дома. Согласно его данным, 60 процентов предложения на рынке загородной недвижимости пришлось на мини-коттеджи площадью 50-60 квадратных метров.