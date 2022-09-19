Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Амур
0:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
0:2
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Трактор
1:3
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
1:3
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аслан Карацев
0:2
Завершен
Лоренцо Сонего
Метц
Елена Рыбакина
21 сентября
04:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Токио (ж)
Спорт

Бразильские футболисты «Зенита» решили получить гражданство России

Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо решили получить гражданство России
Малком

Малком. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бразильские футболисты петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо решили получить гражданство России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

В «Зените» заявили, что спортсмены по личной инициативе захотели получить российский паспорт. В клубе подчеркнули, что игроки попросили консультации, после чего руководство команды направило в Российский футбольный союз и министерство спорта письма, на которые ждут ответов.

В апреле Малком заявил, что не боится санкций и продолжит играть за «Зенит», так как у него действует контракт. 25-летний полузащитник выразил надежду, что клуб вскоре вернется на европейскую арену.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Оба футболиста не играли за основную сборную Бразилии.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В ДНР призвали провести референдум о присоединении республики к России
Принца Филиппа перезахоронили рядом с Елизаветой II
Бразильские футболисты «Зенита» решили получить гражданство России
Молдавия заявила о невозможности закупить газ у «Газпрома» на кредит ЕБРР
ЦБ Германии предупредил об усилении экономического спада в стране зимой
В США заявили о готовности ослабить санкции против Венесуэлы при одном условии
Упавшая на колонну автомобилей в Москве строительная конструкция попала на видео
Убивший родителей в Турции россиянин объяснил свой поступок
Венгрия заявила о сохранении шанса на получение средств от ЕС
Два человека погибли при обстреле ВСУ поселка в Запорожской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.