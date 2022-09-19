Бразильские футболисты «Зенита» решили получить гражданство России

Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо решили получить гражданство России

Бразильские футболисты петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо решили получить гражданство России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

В «Зените» заявили, что спортсмены по личной инициативе захотели получить российский паспорт. В клубе подчеркнули, что игроки попросили консультации, после чего руководство команды направило в Российский футбольный союз и министерство спорта письма, на которые ждут ответов.

В апреле Малком заявил, что не боится санкций и продолжит играть за «Зенит», так как у него действует контракт. 25-летний полузащитник выразил надежду, что клуб вскоре вернется на европейскую арену.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Оба футболиста не играли за основную сборную Бразилии.