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Юрист не увидел в посте Пугачевой признаков дискредитации армии

Юрист Айрапетов не увидел в посте певицы Аллы Пугачевой признаков дискредитации армии

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В посте эстрадной певицы Аллы Пугачевой с просьбой признать ее иностранным агентом сложно увидеть признаки нарушения закона о дискредитации Вооруженных сил России. Так в разговоре с «Лентой.ру» юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов высказался о проверке артистки из-за публикации в соцсети.

«Я читал ее пост, он широко тиражировался в СМИ, и не увидел там каких-то правовых дефектов. Согласно статье 29 Конституции Российской Федерации, каждый человек, каждый гражданин России вправе иметь свое мнение и выражать его, если оно носит законный характер. Учитывая, что правоприменительная практика еще не сложилась по этим статьям, я не увидел там каких-то высказываний, которые могут дискредитировать или квалифицироваться как дискредитация действий вооруженных сил», — сказал он.

Я не увидел какого-то порока в этом тексте

Артур Айрапетовюрист

О проверке Пугачевой из-за поста сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Заявление в прокуратуру направила жительница Подмосковья, которая увидела в публикации оскорбление российской армии. По статье о дискредитации армии, которая была введена в Уголовный кодекс в марте 2022 года, может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.

Представитель Примадонны Елена Чупракова заявила, что ничего не знает о проверке певицы.

18 июня Алла Пугачева опубликовала пост, в котором предложила включить ее в реестр физлиц — иностранных агентов вслед за мужем Максимом Галкиным. Она написала, что солидарна с ним по поводу происходящего в стране и высказалась против действий России на Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать слова артистки.

Минюст внес Галкина в список иноагентов 16 сентября. По данным ведомства, телеведущий занимается политической деятельностью, получая финансирование из Украины.

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Мария Сметанина
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