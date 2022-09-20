Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Эрдоган отказался отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС

Президент Турции Эрдоган отказался отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС

Фото: Alexander Demyanchuk / Reuters

Анкара не намерена отчитываться перед Европейским союзом (ЕС) за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS, пишет турецкая газета Yeni Şafak.

«Европейский Союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: "Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?" Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому Союзу», — подчеркнул турецкий лидер.

Он отметил, что на саммите ШОС встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Я веду переговоры со всеми странами. Потому что мы все являемся частью этого мира. Когда мы проводили встречи со странами-членами Европейского Союза, мы не получали вопросов типа "Почему вы с ними встретились?», — указал он.

Ранее Эрдоган объявил целью Турции присоединение к ШОС. Он заявил об улучшении отношений со странами «шанхайской пятерки» при вступлении в организацию и формировании «совершенно иного положения» Турции. По его словам, страна нацелена войти в состав организации в 2023-м — на саммите, который должна провести Индия.

В ответ на это ЕС призвал Анкару согласовывать свою внешнюю политику с Брюсселем. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Эстония отказалась впустить 10 россиян после запрета на въезд по шенгену
WADA отреагировало на слушания по делу Валиевой
Эрдоган отказался отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС
Ким Кардашьян купила дом в роскошном районе Малибу
Старое фото невесты внесло разлад в жизнь ее жениха
Бывший офицер заявил о расстреле украинских военных пьяными солдатами ВСУ
В Херсонской области отказались выполнять указы Зеленского
Около ста россиян застряли в Иране из-за поломки самолета
Главы МИД Японии и Кореи договорились об укреплении сотрудничества
Священник объяснил важность отказа от интима до брака
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.