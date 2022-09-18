Эрдоган заявил о стремлении Турции вступить в ШОС

Президент Турции Эрдоган заявил о цели страны вступить в ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал работу страны на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходил в Самарканде 15 и 16 сентября. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, цель»

Эрдоган подчеркнул, что быть и не быть членом ШОС — «все это разные вещи». Однако отношения Турции со странами «шанхайской пятерки» улучшатся, если она к ним присоединится. Благодаря этому стремлению сформируется «совершенно иное положение» государства, поэтому Эрдоган заявил о намерении Анкары вступить в организацию.

Конечно, мы не являемся членом «шанхайской пятерки». Мы находимся здесь [в Самарканде] в качестве специального гостя по приглашению принимающей стороны — Узбекистана. <...> Теперь следующий процесс — это шаг к самому продвинутому этапу этой работы. Этот шаг, возможно, встанет на повестку дня на более продвинутом уровне на переговорах в Индии Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

«Конечно. Это и есть цель», — ответил Эрдоган на вопрос журналистов, имел ли он в виду возможность присоединения Турции к ШОС.

О желании стать членом «шанхайской семьи» также заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Знаю, вы нас поддержали и поддерживаете на этом пути. И мы вам за это очень благодарны», — отметил он. Ранее Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС. Генсек объединения Чжан Мин подчеркнул, что «Минск пришел к выводу о том, что ценности и принципы ШОС соответствуют ценностям Белоруссии».

Эрдоган и Путин

На полях саммита Эрдоган провел «плодотворные двусторонние встречи» с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также с премьер-министрами Пакистана и Индии. Во время встреч политики обсудили отношения стран и рассмотрели актуальные глобальные вопросы.

Надеюсь, что наши консультации и контакты приведут к хорошим результатам Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

16 сентября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега обсудили новую схему оплаты за газ для Анкары. Теперь 25 процентов российского топлива в Турцию начнут оплачиваться в рублях. Путин отметил, что Анкара обеспечивает надежный маршрут для поставок газа в другие страны. «Без всяких сбоев по "Турецкому потоку" идут поставки в Европу», — отметил он.

8 стран входят в ШОС

Кроме того, Путин приветствовал работу Турции в ШОС. Он подчеркнул, что рад видеть Анкару на саммите. «Турция является страной этого региона, и, мне кажется, это абсолютно естественно, что Турция проявляет интерес к работе нашей организации», — отметил он.

Итоги ШОС

По итогам саммита страны-члены ШОС подписали самаркандскую декларацию. Государства призвали повышать эффективность Всемирной торговой организации (ВТО) и ее реформ с учетом сложившихся экономических реалий. Страны также заявили о планах создать список террористических и экстремистских организаций и сотрудничать в сфере обороны и безопасности.

15 сентября Иран принял меморандум о вступлении в ШОС. Документ подписали глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь организации Чжан Мин. «Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС», — объяснил представитель МИД Узбекистана.

13 сентября координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов рассказал, что на саммите в Самарканде в организацию войдут шесть новых стран, среди которых четыре — арабские. Названия государств пока не называются.

Что такое ШОС? Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, которую основали лидеры Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана 15 июня 2001 года. 9 июня 2017 года к ней присоединились Индия и Пакистан. ШОС занимается укреплением стабильности и безопасности на территории стран-участниц, борьбой с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и наркотрафиком, а также развитием экономики, энергетики и научного, культурного сотрудничества.