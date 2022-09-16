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Члены ШОС подписали самаркандскую декларацию

Страны-члены ШОС подписали самаркандскую декларацию по итогам саммита

Фото: Сергей Бобылева / POOL / РИА Новости

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали самаркандскую декларацию по итогам саммита. Об этом сообщает РИА Новости.

Государства-участники призвали к повышению эффективности Всемирной торговой организации (ВТО) и ее реформе с учетом современных экономических реалий, а также заявили о намерении создать единый список террористических и экстремистских организаций и сотрудничать в области обороны и безопасности.

Также страны поддержали запуск разработки под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях и выступили против их милитаризации.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал не допустить цветные революции в странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Следует поддерживать усилия друг друга по защите безопасности и интересов развития. Важно не допустить попыток внешних сил провоцировать цветную революцию, совместно противодействовать вмешательству в дела других стран под каким бы то ни было предлогом», — заявил политик.

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Анжелика Бережная
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