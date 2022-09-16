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Путин поприветствовал работу Турции в ШОС

Президент России Путин заявил, что Москва приветствует работу Турции в ШОС

Фото: Alexander Demyanchuk / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что между Москвой и Анкарой налажена плотная работа по ключевым вопросам международной политики, и пообещал всячески приветствовать работу Турции в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Цитату приводит РИА Новости.

«Я очень рад вас видеть на встрече стран-членов участников ШОС. Турция является страной этого региона, и, мне кажется, это абсолютно естественно, что Турция проявляет интерес к работе нашей организации», — сказал Путин, обращаясь к турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

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Виктория Кондратьева
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