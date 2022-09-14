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Эрдоган обсудит с Путиным конфликт между Арменией и Азербайджаном

Эрдоган и Путин на встрече в Самарканде обсудят конфликт между Арменией и Азербайджаном

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая пройдет в Самарканде, обсудит с российским лидером Владимиром Путиным конфликт между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкого чиновника.

Встреча Эрдогана и Путина в кулуарах саммита ШОС в Узбекистане должна состояться 16 сентября, в пятницу.

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Обострение ситуации на границе началось вечером 12 сентября. Минобороны Армении заявило об обстрелах своих приграничных территорий Вооруженными силами Азербайджана.

Баку же сообщил, что лишь отвечает на провокации со стороны Армении. Как утверждает Азербайджан, армянская сторона целенаправленно нагнетала обстановку на границе.

9 ноября 2020 года Москва, Ереван и Баку подписали Трехстороннее заявление, закрепившее итоги конфликта в Карабахе.

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Анжелика Бережная
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