Эрдоган заявил о желании Турции стать полноправным членом ШОС

Президент Турции Эрдоган заявил о желании страны стать членом ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде заявил, что у Анкары есть желание стать ее полноправным членом. Об этом пишет Reuters.

Эрдоган заявил, что Турция нацелена на вступление в ШОС в 2023 году на саммите, который организует Индия.

16 сентября президент России Владимир Путин заявил, что между Москвой и Анкарой налажена плотная работа по ключевым вопросам международной политики, и пообещал всячески приветствовать работу Турции в рамках ШОС. Путин встретился с Эрдоганом на саммите организации.

Анкара не входит в ШОС, но является партнером по диалогу. Саммит организации состоялся в Самарканде 15-16 сентября.