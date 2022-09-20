Названы города России с подорожавшими гаражами

ЦИАН: гаражи больше всего подорожали в Краснодаре и Нижнем Новгороде

С января 2022 года по сентябрь среди городов России гаражи больше всего подорожали в Краснодаре и Нижнем Новгороде — динамика в обоих случаях достигла 33 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса ЦИАН.

В среднем гаражи в Краснодаре и Нижнем Новгороде стали стоить 972 тысячи и 965 тысяч рублей. Городом с подорожавшими гаражами также назвали Воронеж с динамикой в 29 процентов. Ниже в списке расположились Самара и Казань, где гаражи подорожали на 26 процентов и 24 процента соответственно.

Что касается Москвы, то с начала года гаражи в столице подорожали на 9 процентов. В Санкт-Петербурге динамика достигла 12 процентов. В среднем в городах-миллионниках стоимость гаражей увеличилась на 18 процентов, до 738 тысяч рублей. Подобное изменение цен в компании объяснили общим увеличением стоимости недвижимости, а также снижением предложения гаражей.

Ранее руководитель практики «Недвижимость и строительство» адвокатского бюро Nordic Star Арина Довженко предупредила владельцев гаражей и машино-мест, что с 1 сентября появился риск лишиться имущества в случае использования его не по назначению.