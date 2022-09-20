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Германия понадеялась «закрыть дыру» поставками газа из ОАЭ и Катара

Министр экономики ФРГ Хабек: Германия может договориться о поставках газа из Катара и ОАЭ

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Саудовскую Аравию в рамках двухдневного визита, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, стороны могут заключить соглашение о поставках сжиженного природного газа. «Таким образом, мы закроем дыру, которую прорвало отсутствие российского газа», — сказал он.

Представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрайт сообщил, что канцлера Германии будет сопровождать «высокопоставленная бизнес-делегация». Он не уточнил состав миссии.

В середине сентября стало известно, что крупнейший покупатель российского газа в Германии компания Uniper собирается подать на «Газпром» в суд из-за сокращения поставок, которое она считает необоснованным. По итогам первых шести месяцев года предприятие на фоне снижения прокачки потеряло 12,3 миллиарда евро, будучи вынужденным приобретать замещающие объемы по более высоким ценам.

Прокачка по «Северному потоку», основному маршруту поставок российского газа в Европу, была полностью приостановлена на неопределенный срок в начале сентября, с конца августа велись плановые работы.

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Марина Совина
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