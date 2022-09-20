ВСУ атаковали Алчевск ракетами HIMARS

ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Алчевск в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 20 сентября атаковали населенный пункт Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS. «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.32 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины готовятся атаковать Красный Лиман. «Серьезное скопление живой силы и техники противника наблюдается в районе Николаевки и со стороны Славянска — по направлению к Красному Лиману», — говорится в сообщении Telegram-канала WarGonzo..