Минобороны России сообщило об ударе по ремонтировавшему HIMARS заводу

Генерал-лейтенант Конашенков заявил об ударе по заводу «Искра», где ВСУ чинили РСЗО HIMARS

Вооруженные силы России нанесли удар по цехам завода «Искра», где осуществлялись обслуживание и ремонт находящихся в распоряжении Вооруженных сил Украины реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Завод расположен в городе Запорожье в одноименной области Украины.

По словам Конашенкова, высокоточный удар был нанесен Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Он уточнил, что в результате удара цеха завода были уничтожены.

Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли удар по производственным цехам завода «Интервзрывпром», где производились взрывчатые вещества и другая продукция для ВСУ. Завод располагался в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является уничтожение националистических батальонов.