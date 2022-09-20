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Российская блогерша пожаловалась на преследование за использование Instagram

Блогерша Логинова получила предостережение от прокуратуры за использование Instagram

Фото: @logiinovva

Блогерша Вероника Логинова пожаловалась на то, что получила от прокуратуры «предостережение о недопустимости нарушения закона» за использование Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Копию документа она предоставила в службу юридической поддержки «Роскомсвободы», сообщается в Telegram-канале организации.

По данным «Роскомсвободы», полиция и прокуратура сочли, что Логинова в своем блоге совершила действия «по привлечению пользователей в соцсети Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Instagram». Кроме того, по мнению правоохранительных органов, блогерша публиковала там материалы, которые «могут рассматриваться как форма участия в деятельности экстремистской организации и склонения к участию в ней неопределенного круга лиц».

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В «Роскомсвободе» заявили, что ситуация Логиновой стала первым случаем преследования гражданина России за использование Instagram.

Ранее в сентябре глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что обсуждать возможную разблокировку Instagram в России пока преждевременно. Его комментарий прозвучал после того, как лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев выступил в Госдуме с предложением восстановить доступ к Instagram. Он счел, что вопрос о разблокировке соцсети стоит рассмотреть, поскольку она начала «себя хорошо вести».

21 марта суд Москвы признал компанию Meta экстремистской организацией и запретил деятельность компании и принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram на территории России. За несколько дней до этого доступ к Instagram был заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры. Причиной стало изменение политики модерации в соцсетях: в середине марта Meta временно разрешила не блокировать в ряде стран призывы пользователей к насилию в отношении российских военнослужащих.

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Ксения Кривотулова
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