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В Госдуме подняли вопрос о разблокировке Instagram в России

Лидер партии «Новые люди» Нечаев предложил в Госдуме разблокировать Instagram в России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе выступления в Госдуме поднял вопрос о восстановлении доступа к Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в России. Он предложил разблокировать соцсеть, поскольку она начала «себя хорошо вести», передает РИА Новости.

«То, что Instagram у нас запрещен, это вызывает вопросы. Вице-президент Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) еще весной извинился за недопустимые высказывания, которые были в отношении наших российских позиций. И сейчас там ведется модерирование в Instagram… Может, нам проще все-таки вместе рассмотреть вопрос о восстановлении Instagram, раз он начал себя хорошо вести?» — заявил политик.

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Денис Савосин
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