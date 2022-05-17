В Кремле оценили возможность разблокировки Instagram в России

Представитель Кремля Песков не исключил возможности разблокировки Instagram в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность разблокировки социальной сети Instagram в России (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Его слова передает ТАСС.

«Честно говоря, я бы этого не исключал», — ответил Песков на вопрос о возможности снятия блокировки с Instagram в будущем.

21 марта Таганский районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил деятельность компании и принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram на территории России.

С требованием признать Meta экстремистской организацией выступила Генпрокуратура России 11 марта. В тот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело против компании. Причиной стало сообщение о том, что руководство корпорации разрешило модераторам Facebook и Instagram в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военных.