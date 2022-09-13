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В Совфеде прокомментировали предложение разблокировать Instagram

Сенатор Совфеда Клишас заявил, что обсуждать разблокировку Instagram преждевременно
Андрей Клишас

Андрей Клишас. Фото: Совет Федерации / Flickr

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что разговоры о разблокировке Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в России преждевременны. Инициативу по разблокировке соцсети он прокомментировал в своем Telegram-канале.

«А что значит "хорошо себя вести"? Соцсеть поменяла свою политику и решила соблюдать российские законы? Хорошо бы услышать позицию Instagram по данному вопросу», — написал он.

Ранее во вторник, 13 сентября, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев выступил с инициативой восстановить доступ к Instagram в России. В ходе выступления в Госдуме политик предложил рассмотреть вопрос о разблокировке соцсети, поскольку она начала «себя хорошо вести».

21 марта Таганский районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил деятельность компании и принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram на территории России. Причиной послужило изменение политики модерации в соцсетях. 11 марта стало известно, что Meta временно разрешит Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских военнослужащих. 14 марта Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к Instagram на территории России.

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Денис Савосин
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