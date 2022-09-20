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Спорт

Карпин оценил недопуск сборной России на Евро-2024

Тренер Валерий Карпин заявил, что надеялся на допуск сборной России на отбор к Евро-2024

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил недопуск команды на отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Карпин заявил, что не увидел ничего неожиданного в решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Ожидали чего-то другого? Надеялся и я тоже. Чего себя обманывать-то? Нам надо быть готовыми, даже если вернемся не скоро», — посчитал он.

Ранее 20 сентября УЕФА не допустил сборную России до жеребьевки отборочного турнира Евро-2024. В УЕФА заявили, что причиной стало февральское решение о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации.

28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Анастасия Борисова
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