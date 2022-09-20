Лукьяненко высказался о большом количестве мигрантов в Москве

Писатель Лукьяненко признался, что его не смутило большое количество мигрантов в Москве

Писатель Сергей Лукьяненко признался, что его не смутило большое число мигрантов из азиатских стран в Москве. Свое мнение он высказал в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Писатель рассказал, что он родился в Казахстане, в городе Алма-Ате, где проживают люди разных национальностей. По словам Лукьяненко, его родной город более интернациональный, чем Москва.

«Меня, в отличие от коренных москвичей, не шокировало большое количество приезжих из Азии, поскольку я привык к тому, что в городе живут люди самых разных национальностей и с разными взглядами на жизнь. Москва всегда была интернациональным городом, но Алма-Ата — еще более интернациональной», — отметил писатель.

Лукьяненко заявил, что, несмотря на то, что Москва не его родной город, он чувствует себя москвичом. Он добавил, что ему нравится «энергичная атмосфера», которая царит в Москве, и Мещанский округ, в котором он сейчас живет.

В сентябре дочь российской актрисы Юлии Пересильд Анна назвала постоянную активность отличительным качеством москвичей. Она отметила, что для нее не имеет значения, ощущает ли человек себя москвичом или нет и добавила, что большинство жителей столицы живет в быстром темпе.