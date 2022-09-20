Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Лукьяненко высказался о большом количестве мигрантов в Москве

Писатель Лукьяненко признался, что его не смутило большое количество мигрантов в Москве

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Писатель Сергей Лукьяненко признался, что его не смутило большое число мигрантов из азиатских стран в Москве. Свое мнение он высказал в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Писатель рассказал, что он родился в Казахстане, в городе Алма-Ате, где проживают люди разных национальностей. По словам Лукьяненко, его родной город более интернациональный, чем Москва.

«Меня, в отличие от коренных москвичей, не шокировало большое количество приезжих из Азии, поскольку я привык к тому, что в городе живут люди самых разных национальностей и с разными взглядами на жизнь. Москва всегда была интернациональным городом, но Алма-Ата — еще более интернациональной», — отметил писатель.

Материалы по теме:
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022
А ты попробуй. Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
А ты попробуй.Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
25 июля 2022

Лукьяненко заявил, что, несмотря на то, что Москва не его родной город, он чувствует себя москвичом. Он добавил, что ему нравится «энергичная атмосфера», которая царит в Москве, и Мещанский округ, в котором он сейчас живет.

В сентябре дочь российской актрисы Юлии Пересильд Анна назвала постоянную активность отличительным качеством москвичей. Она отметила, что для нее не имеет значения, ощущает ли человек себя москвичом или нет и добавила, что большинство жителей столицы живет в быстром темпе.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
В Киеве заявили о планах после референдумов на подконтрольных России территориях
Российская блогерша пожаловалась на преследование за использование Instagram
Мужчина убил семью начальника из-за отказа в повышении
Разработан метод лечения рака костей с помощью лазера
Лукьяненко высказался о большом количестве мигрантов в Москве
Раскрыт правильный способ стирки джинсов в машине
Макрон назвал референдумы о присоединении к России цинизмом и провокацией
В России предложили подать в суд из-за недопуска сборной на Евро-2024
Матвиенко ответила вопросом на вопрос о мобилизации
Раскрыты опасные последствия дефицита важного витамина во время беременности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.