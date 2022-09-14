Дочь Пересильд высказалась о москвичах

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна высказалась о быстром темпе жизни москвичей

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд Анна назвала постоянную активность отличительным качеством москвичей. Свое мнение о жителях столицы она высказала в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Пересильд заявила, что для нее не важно, ощущает ли человек себя москвичом или нет. При этом она отметила, что жители столицы активные и большинство из них живут в быстром темпе.

«Москва — мегаполис. Я знаю очень мало людей, кто в Москве живет в ленивом режиме — и в этом смысле я могу назвать себя москвичкой: я люблю, когда много дел в один день. Мне кажется, москвичи постоянно чем-то заняты — все должны выполнять свою работу», — объяснила дочь актрисы.

Ранее известный российский актер Владимир Сычев высказал свое недовольство количеством приезжих из других регионов в Москве. Он отметил, что в последние несколько лет в столице стало слишком много людей и с каждым годом ее население увеличивается.