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Россиянин раскрыл хитрости турок при работе с картами «Мир»

VN.ru: карты «Мир» в Турции работают только при соблюдении лимита на оплату

Фото: Igor Savelev / Unsplash

Чтобы не терять российских клиентов и при этом обходить западные санкции, владельцы заведений общепита в Турции идут на хитрости при работе с картами «Мир». Фирменные секреты турок порталу VN.ru раскрыл отдыхающий в популярной курортной стране россиянин.

Алексей из Новосибирска рассказал изданию, что карты российской платежной системы в Турции принимают только при соблюдении «особых условий». «Сначала ищешь банкомат, затем стоишь и ждешь: за раз можно снять только 750 лир (40 долларов, или около двух тысяч рублей), — отметил он. — А техника работает ой как медленно».

Турист попытался выяснить у местных жителей, в чем причина происходящего и можно ли как-то решить данную проблему. В одном из турецких кафе россиянину сообщили, что «Мир» работает, но есть определенный лимит на оплату: «Нельзя оплатить сумму, которая превышает 2000 лир, — объяснил он. — Либо часть платишь налом, а часть — по карте. Чтобы не терять клиентов, турки пытаются обходить санкции и хитрят как могут».

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Более того, путешественник предупредил соотечественников, что в маленьких магазинах от туристов с картами «Мир» сразу шарахаются, а в крупных супермаркетах не проходят платежи бесконтактной оплаты. Поэтому в надежде снять хоть какую-то наличную валюту люди выстраиваются перед банкоматами в длинные очереди.

Ранее посольство России в Анкаре рекомендовало россиянам иметь при себе достаточное количество наличности при посещении Турции.

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Фариза Бацазова
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