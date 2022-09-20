Разъяренный лось растоптал выпустившего в него стрелу охотника

В США лось бросился на охотника, который выстрелил в него из лука и промахнулся

В американском штате Колорадо разъяренный лось растоптал охотника, который выпустил в него стрелу и промахнулся. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел 13 сентября. Мужчина занимался охотой с луком и стрелами и, заметив лося, решил выстрелить. Стрела лишь напугала животное. «Лось развернулся и бросился на мужчину, ударил его рогами и принялся топтать, причиняя опасные для жизни травмы», — утверждается в пресс-релизе отдела Парков и дикой природы Колорадо.

Отмечается, что мужчина выжил благодаря хладнокровию и быстрой реакции. Он сумел сохранить самообладание и успел отправить сигнал SOS с помощью аварийного GPS-устройства.

Охотника обнаружили шедшие мимо люди. Они помогли ему выбраться из леса, после чего его на вертолете доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в США медведь помешал проведению свадебной церемонии в национальном парке. На глазах у гостей торжества он убил и съел лосенка.