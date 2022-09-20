Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Разъяренный лось растоптал выпустившего в него стрелу охотника

В США лось бросился на охотника, который выстрелил в него из лука и промахнулся

Фото: Aleesha Wood / Unsplash

В американском штате Колорадо разъяренный лось растоптал охотника, который выпустил в него стрелу и промахнулся. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел 13 сентября. Мужчина занимался охотой с луком и стрелами и, заметив лося, решил выстрелить. Стрела лишь напугала животное. «Лось развернулся и бросился на мужчину, ударил его рогами и принялся топтать, причиняя опасные для жизни травмы», — утверждается в пресс-релизе отдела Парков и дикой природы Колорадо.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Отмечается, что мужчина выжил благодаря хладнокровию и быстрой реакции. Он сумел сохранить самообладание и успел отправить сигнал SOS с помощью аварийного GPS-устройства.

Охотника обнаружили шедшие мимо люди. Они помогли ему выбраться из леса, после чего его на вертолете доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в США медведь помешал проведению свадебной церемонии в национальном парке. На глазах у гостей торжества он убил и съел лосенка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Два турецких банка отказались работать с картами «Мир»
США обвинили в превращении украинцев в подопытных кроликов
Разъяренный лось растоптал выпустившего в него стрелу охотника
Мэр Дербента раскрыл состояние отравившихся угарным газом в кафе
Объем ввезенных по параллельному импорту товаров оценили
Бизнесмена из «списка Титова» освободили от уголовного преследования
Мясников перечислил простые методы борьбы с гипертонией
Врач сравнил реальных пациентов психиатрических клиник с киношными образами
Минздрав допустил рост числа заболевших COVID-19 до ста тысяч в сутки
Посол ЛНР признал сложность проведения референдума при боевых действиях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.