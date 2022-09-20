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Спорт

В УЕФА высказались о возможном недопуске сборной России до жеребьевки Евро-2024

В УЕФА напомнили об отстранении сборной России, высказываясь о жеребьевке Евро-2024

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказались о возможном недопуске сборной России до жеребьевки Евро-2024. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Убедительно напоминаем вам, что в соответствии с пресс-релизом, опубликованным 28 февраля, все российские клубы и национальные сборные отстранены от участия в соревнованиях как ФИФА, так и УЕФА», — отметили в организации. Там также подчеркнули, что отстранение россиян действует до дальнейшего уведомления.

Ранее 20 сентября в Украинской ассоциации футбола заявили о недопуске сборной России по футболу до жеребьевки Евро-2024, которая состоится 9 октября. Глава организации Андрей Павелко отметил, что россияне не смогут принимать участие в официальных международных соревнованиях как минимум до 2024 года.

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Таким образом, команды не смогут выступить в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Алексей Гусев
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