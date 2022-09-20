14 кашалотов выбросились на берег и погибли при загадочных обстоятельствах

В Австралии 14 кашалотов выбросились на берег при загадочных обстоятельствах

У северо-западного побережья штата Тасмания, Австралия, обнаружили по меньшей мере 14 погибших кашалотов, выбросившихся на берег при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным Департамента природных ресурсов и окружающей среды Тасмании, киты выбросились на берег днем 19 сентября. На следующий день Департамент подтвердил, что туши были найдены на популярном месте для рыбалки. В ближайшее время над островным штатом пролетит самолет, чтобы проверить, не выбросились ли на побережье и другие киты.

По словам Ванессы Пиротта, ученой, занимающейся вопросами охраны дикой природы, причины, по которым кашалоты оказались на суше остаются полной загадкой. Она предположила, что причиной выброса на мель могла стать навигационная ошибка животных, или группа кашалотов просто последовала за сородичем, который почему-то выбросился на берег первым.

«Хотя подробное расследование еще предстоит провести, возможно, погибшие особи были частью одной холостяцкой стаи — группы молодых самцов кашалотов, объединившихся после ухода из материнской группы», — объяснили в Департаменте. Биологи и ветеринар направляются на остров для проведения расследования. Они проведут вскрытие животных, чтобы выяснить, что случилось.

Представители Службы охраны парков и дикой природы порекомендовали жителям района держаться подальше от места выброса кашалотов. Серферов и пловцов предупредили, что туши животных могут привлечь акул.

Причины выбрасывания китообразных на берег до сих пор точно не установлены. Существует несколько теорий, согласно одной из которых органы слуха и эхолокации животных могут повреждаться шумовым загрязнением океана. В некоторых случаях было доказано, что киты выбрасывались на берег, будучи сбитыми с толку сигналами сонаров, которые используются на рыболовных судах, военных кораблях и подводных лодках.

Ранее сообщалось, что сотни черных дельфинов-гринд выбросились на берег в районе австралийского города Стран. В спасательных работах приняли участие десятки добровольцев, а также сотрудники рыбных хозяйств, полиции и тасманской службы парков и дикой природы.