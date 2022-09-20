Суд признал законным пожизненный приговор убившим девочку в Костроме педофилам

Суд оставил в силе пожизненный приговор педофилам, убившим пятилетнюю девочку в Костроме

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным пожизненный приговор педофилам Вадиму Белякову и Денису Герасимову, убившим и изнасиловавшим пятилетнюю девочку в Костроме. Об этом во вторник, 20 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Жалобы их адвокатов были оставлены без удовлетворения.

1 июля Костромской облсуд приговорил их к пожизненному и постановил взыскать по два миллиона рублей с каждого из фигурантов по иску матери убитого ребенка.

Преступление было совершено 4 января этого года на улице Северной Правды в Костроме — двое мужчин похитили девочку, когда она играла около городского Дома культуры, в котором работала ее мать. Подельники просто взяли ее на руки и унесли. Сначала они изнасиловали жертву в местном общежитии, а после нанесли ей множественные ножевые ранения, от которых она скончалась. Преступники спрятали тело в спортивную сумку. Комнату в общежитии, где был найден убитый ребенок, мужчины арендовали.

В тот же день их задержали. Выяснилось, что 45-летний и 24-летний россияне ранее уже были судимы, один из них отбывал наказание за сексуальное насилие и порнографию.

В ходе расследования преступления председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о халатности полицейских, которые оставили без наблюдения освободившегося из колонии педофила, изнасиловавшего и убившего с сообщником пятилетнюю девочку в Костроме. Следователи возбудили уголовное дело по соответствующей статье в отношении сотрудников правоохранительных органов, допустивших преступление.