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Спорт

Роднина обратилась к Тутберидзе из-за желания ее дочери отобраться в сборную США

Роднина назвала желание фигуристов Дэвис и Смолкина отобраться в сборную США некрасивым
Ирина Роднина

Ирина Роднина. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина обратилась к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе из-за желания ее дочери Дианы Дэвис отобраться в сборную США. Ее слова приводит Metaratings.

«Это вопрос к нашему большому патриоту --тренеру-маме. Я более чем уверена, что такие решения ребенок, даже если ему 21 год (Дэвис 19 лет — прим. "Ленты.ру"), сам не принимает», — заявила Роднина. Она назвала некрасивым решение Дэвис и ее партнера Глеба Смолкина, так как пара получила шанс выступить на Олимпийских играх в Пекине, представляя Россию.

19 сентября стало известно, что Дэвис и Смолкин стали членами Федерации фигурного катания США. Американский журналист Дэвид Лиз подчеркнул, что спортсмены будут представлять разные клубы: Дэвис — ION, Смолкин — SCNY.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России и бронза первенства страны среди юниоров.

Анастасия Борисова
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Роднина обратилась к Тутберидзе из-за желания ее дочери отобраться в сборную США
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