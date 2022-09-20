Из Третьяковской галереи украли картину художницы Екатерины Скибы

Художница Екатерина Скиба сообщила о краже своей картины из Третьяковской галереи

Российская художница Екатерина Скиба обратилась в полицию с заявлением о краже своей картины, представленной в Третьяковской галерее. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Скиба приняла участие в выставке «Российская премия искусств», которая проходила с 10 по 18 сентября в помещении Третьяковской галереи на Крымском Валу. Художница предоставила четыре своих полотна.

На закрытии выставки Екатерина обнаружила, что картина «Волна», написанная ей в 2021 году, пропала. Сообщается, что организаторы заметили исчезновение работы еще в пятницу, 16 сентября, однако не приняли никаких мер и не уведомили об этом художницу.

В полиции возбудили уголовное дело по факту кражи картины и занялись поиском похитителя.

Ранее в Финляндии открылась выставка работ Брэда Питта.

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