В России предложили подать в суд из-за недопуска сборной на Евро-2024

Депутат Свищев предложил подать в суд из-за недопуска сборной России по футболу на Евро

Решение о недопуске сборной России по футболу до отборочного турнира на Евро-2024 было ожидаемым. При этом нужно попробовать его оспорить любыми возможными способами, в том числе подать в суд. Такое предложение в беседе с «Лентой.ру» высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Наши опасения подтвердились уже давно, честно говоря. Но всегда оставалась надежда, пока не было официального подтверждения, но сегодня оно появилось. Это неприятно — непонятно, какое отношение имеют футболисты к тому, что сейчас происходит. Нет смысла сейчас кусать локти. Нужно думать о завтрашнем дне, нужно думать о том, что все равно все восстановится. Нужно готовиться, выступать, сосредоточиться на внутреннем чемпионате, сосредоточиться на молодом поколении. Небольшой перерыв — это грустно, но придется пережить», — отреагировал он на отстранение российской команды от жеребьевки.

По мнению депутата, шансов оспорить решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) мало, но Российскому футбольному союзу (РФС) необходимо попытаться это сделать.

«Я думаю, сейчас юристы РФС занимаются этим вопросом. Я очень надеюсь, что они обратятся. Если есть любые возможности, их должны использовать — юридические, судебные», — сказал Дмитрий Свищев.

Жалобы, апелляции никто в нашей ситуации не отменял. Бывали случаи, когда можно выиграть через суд. Может быть, он сейчас совсем не лояльный к нам, но все-таки надо попытаться Дмитрий Свищев депутат Госдумы

О том, что Россию не допустят до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024, которая состоится 9 октября, сообщил РФС. Причиной стало февральское решение о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА на неопределенный срок из-за начала специальной военной операции на Украине.