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Спорт

В России предложили подать в суд из-за недопуска сборной на Евро-2024

Депутат Свищев предложил подать в суд из-за недопуска сборной России по футболу на Евро
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Решение о недопуске сборной России по футболу до отборочного турнира на Евро-2024 было ожидаемым. При этом нужно попробовать его оспорить любыми возможными способами, в том числе подать в суд. Такое предложение в беседе с «Лентой.ру» высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Наши опасения подтвердились уже давно, честно говоря. Но всегда оставалась надежда, пока не было официального подтверждения, но сегодня оно появилось. Это неприятно — непонятно, какое отношение имеют футболисты к тому, что сейчас происходит. Нет смысла сейчас кусать локти. Нужно думать о завтрашнем дне, нужно думать о том, что все равно все восстановится. Нужно готовиться, выступать, сосредоточиться на внутреннем чемпионате, сосредоточиться на молодом поколении. Небольшой перерыв — это грустно, но придется пережить», — отреагировал он на отстранение российской команды от жеребьевки.

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По мнению депутата, шансов оспорить решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) мало, но Российскому футбольному союзу (РФС) необходимо попытаться это сделать.

«Я думаю, сейчас юристы РФС занимаются этим вопросом. Я очень надеюсь, что они обратятся. Если есть любые возможности, их должны использовать — юридические, судебные», — сказал Дмитрий Свищев.

Жалобы, апелляции никто в нашей ситуации не отменял. Бывали случаи, когда можно выиграть через суд. Может быть, он сейчас совсем не лояльный к нам, но все-таки надо попытаться

Дмитрий Свищевдепутат Госдумы

О том, что Россию не допустят до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024, которая состоится 9 октября, сообщил РФС. Причиной стало февральское решение о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА на неопределенный срок из-за начала специальной военной операции на Украине.

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Варвара Кошечкина
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