Сотрудники кафе подали в суд на передумавшего оставлять чаевые клиента

В США сотрудники пиццерии подали в суд на передумавшего оставлять чаевые клиента

В Пенсильвании, США, сотрудники кафе Alfredo's Pizza Cafe подали в суд на клиента, который передумал оставлять чаевые. Об этом сообщает Daily Mail.

Летом Эрик Смит поел в пиццерии на 13 долларов (781 рубль) и оставил обслужившей его официантке Мариане Ламберт три тысячи долларов чаевых (180 тысяч рублей). Смит объяснил менеджеру заведения, что оставил щедрые чаевые в рамках тренда «Чаевые для Иисуса», который распространяется в соцсетях. Фразу «Чаевые для Иисуса» он написал на чеке.

Ламберт растрогал жест клиента. «Для меня это много значило. Я до сих пор в шоке и не могу поверить в это», — призналась она. Кафе выплатило официантке три тысячи долларов и, казалось, что все довольны и счастливы. Однако спустя время Смит передумал и вернул чаевые обратно через банк.

Сначала сотрудники Alfredo's Pizza Cafe решили, что это ошибка, и попытались связаться со Смитом. Мужчина оставил сообщения без ответа. Тогда менеджер кафе Закари Джейкобсон обратился в местную администрацию, и ему посоветовали подать иск против Смита, что он и сделал.

Джейкобсон добавил, что Ламберт действительно трудолюбивая и ответственная работница, и он считает ее вознаграждение справедливым.

Ранее сообщалось, что сотрудницу ресторана Oven & Tap Райан Брандт в американском Арканзасе уволили после того, как гости заведения оставили ей щедрые чаевые в размере 4400 долларов. Она пожаловалась клиенту на то, что руководство заведения попросило ее разделить чаевые с другими работниками ресторана.