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Посетитель оставил официантке 169 тысяч рублей чаевых

UPI: в США посетитель кафе оставил официантке три тысячи долларов чаевых

Кадр: WNEP

В США клиент кафе оставил официантке щедрые чаевые благодаря тренду «Чаевые для Иисуса» из соцсетей. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Сотрудница пиццерии Alfredo's Pizza Cafe Мариана Ламберт обслуживала посетителя в городе Скрантон, штат Пенсильвания. Мужчина пообедал на 13 долларов (732 рубля). «Он оплатил счет картой, и оплата прошла успешно», — сказала женщина. Клиент дождался подтверждения транзакции, а после оставил в качестве чаевых три тысячи долларов (169,1 тысячи рублей).

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Менеджер Мэтт Мартини поговорил с клиентом, которого, как выяснилось, зовут Эрик Смит. Мужчина объяснил, что решил оставить щедрые чаевые в рамках тренда «Чаевые для Иисуса», который распространяется в соцсетях. Фразу «Чаевые для Иисуса» он написал на чеке.

«Для меня это много значило. Я до сих пор в шоке и не могу поверить в это», — подчеркнула Ламберт. Женщина отметила, что чаевые помогут ей оплатить счета и съездить в отпуск с семьей.

Ранее сообщалось, что в Род-Айленде, США, расстроенная утренними хлопотами с детьми официантка получила почти тысячу долларов чаевых от щедрой пары незнакомых клиентов. Перед уходом мужчина пожелал официантке хорошего дня.

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Алиса Дмитриева
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