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Чехия подарит украинским городам автобусы и трамваи

Власти Праги и Остравы подарят украинским городам более 40 автобусов и трамваев

Фото: Deng Yaomin / XinHua

Власти Праги и Остравы (город на северо-востоке Чехии) приняли решение подарить ряду городов Украины несколько десятков трамваев и автобусов в рамках послевоенного восстановления. Ранее они были выведены из использования и предназначались для продажи, передает Чешское ТВ.

«Решением руководства транспортного предприятия Остравы решено бесплатно направить в этот город 40 трамваев и семь дизельных автобусов. (...) В свою очередь, власти Праги решили в рамках восстановления нормальной жизнедеятельности в городах Харьков и Хмельницкий бесплатно передать им 20 трамваев и 2 автобуса», — говорится в сообщении. Перевозкой техники займутся чешские НПО и руководство указанных украинских городов.

Гендиректор транспортного предприятия Праги Петр Витовский отметил, что передаваемые машины будут отправляться в украинские города небольшими партиями, исходя из существующей ситуации в данных регионах. «Думаю, что первые трамваи и автобусы могли бы отправиться в путь уже в ближайшие дни или недели», — отметил он.

19 сентября премьер-министра Чехии Петра Фиалу обвинили в том, что тот целенаправленно действует против интересов страны, тем самым втягивая страну в конфликт с Россией.

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Юлия Мискевич
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