Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Премьера Чехии обвинили во втягивании страны в конфликт с Россией

Обозреватель Parlamentni listy Малы: премьер Чехии Фиала втягивает страну в конфликт с РФ
Петр Фиала

Петр Фиала. Фото: David W Cerny / Reuters

Обозреватель издания Parlamentni listy Михал Малы (Michal Maly) обвинил премьер-министра Чехии Петра Фиалу в том, что тот целенаправленно действует против интересов страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Как объяснил журналист, политик втягивает Чехию в конфликт с Россией, поставляя оружие Украине. Тем самым Фиала ставит под угрозу своих сограждан, подчеркнул Малы. «Кроме того, он отстаивает принцип коллективной вины: кто русский — тот враг», — приводит агентство его слова.

Малы также назвал чешского премьера послушным слугой Евросоюза и США. По мнению публициста, Фиала проводит антироссийскую политику, находясь под влиянием западных союзников.

Ранее жители Праги вышли на митинг с требованием отставки чешского правительства во главе с премьер-министром Фиалой до 25 сентября. Тогда протестующие заявили, что уже ведутся переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, старостами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями с целью объявления забастовки.

Кроме того, участники акции протеста потребовали обеспечение поставок дешевого газа. Они возмутились взлетевшими ценами на ресурсы, подчеркнув, что прежде всего стоит импортировать газ из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Володин указал на разочарование Запада и США в контрнаступлении Украины
В Германии оценили вероятность ввода в эксплуатацию «Северного потока-2»
Россиянам назвали риски при покупке квартир
В российском жилом доме прогремел взрыв
Раскрыто влияние упражнения на психическое здоровье
Опубликована история трамвайных путей на Красной площади
Утечку аммиака на хладокомбинате в Новосибирске ликвидировали
Под Москвой водитель Gelandewagen устроил массовую смертельную аварию
У пожизненно заключенного экс-мэра Махачкалы изъяли 356 объектов недвижимости
Суд наказал россиянина за подготовку теракта в учебном заведении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.