Премьера Чехии обвинили во втягивании страны в конфликт с Россией

Обозреватель Parlamentni listy Малы: премьер Чехии Фиала втягивает страну в конфликт с РФ

Обозреватель издания Parlamentni listy Михал Малы (Michal Maly) обвинил премьер-министра Чехии Петра Фиалу в том, что тот целенаправленно действует против интересов страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Как объяснил журналист, политик втягивает Чехию в конфликт с Россией, поставляя оружие Украине. Тем самым Фиала ставит под угрозу своих сограждан, подчеркнул Малы. «Кроме того, он отстаивает принцип коллективной вины: кто русский — тот враг», — приводит агентство его слова.

Малы также назвал чешского премьера послушным слугой Евросоюза и США. По мнению публициста, Фиала проводит антироссийскую политику, находясь под влиянием западных союзников.

Ранее жители Праги вышли на митинг с требованием отставки чешского правительства во главе с премьер-министром Фиалой до 25 сентября. Тогда протестующие заявили, что уже ведутся переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, старостами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями с целью объявления забастовки.

Кроме того, участники акции протеста потребовали обеспечение поставок дешевого газа. Они возмутились взлетевшими ценами на ресурсы, подчеркнув, что прежде всего стоит импортировать газ из России.