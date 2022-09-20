Путин назвал циничным игнорирование ЕС предложения о бесплатных удобрениях

Путин: ЕС не ответил на предложение России о бесплатных удобрениях для нуждающихся стран

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не получила от Европейского союза (ЕС) ответа на предложение бесплатно поставить удобрения бедным странам. Такое поведение российский лидер назвал «верхом цинизма». Заявление главы государства прозвучало во вторник, 20 сентября, на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. Трансляция мероприятия велась в Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, Евросоюз проигнорировал инициативу передать нуждающимся государствам на безвозмездной основе заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тысяч тонн российских удобрений.

«Понятно, не хотят давать заработать нашим компаниям. Но бесплатно-то мы хотим отдать, отдайте хотя бы бесплатно нуждающимся странам. Нет, и на это нет никакого ответа», — заключил он.

16 сентября российский лидер на расширенном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что Россия готова бесплатно отдать сотни тысяч тонн удобрений развивающимся странам.

О застрявших в портах удобрениях ранее уже упоминал российский постпред при ООН Василий Небензя. Он заявлял, что санкции мешают России поставлять также и продовольственную продукцию.