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Спорт

УЕФА оштрафовал тренера сборной Украины после жалобы РФС

УЕФА вынес предупреждение и оштрафовал тренера сборной Украины Петракова после жалобы РФС

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на жалобу Российского футбольного союза (РФС) в адрес главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) сообщил глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

Павелко заявил, что требование РФС о дисквалификации Петракова удовлетворено не было. Он отметил, что УЕФА вынес тренеру предупреждение и назначил ему небольшой штраф.

19 сентября сообщалось, что РФС направил письмо руководству УЕФА с требованием дисквалифицировать Петракова за его публичные высказывания, в которых он заявлял о желании вступить в ряды территориальной обороны и выражал готовность убивать врагов. По мнению РФС, комментарии нарушают кодексы Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА, запрещающие любую дискриминацию в отношении страны и направленные на продвижение футбола «в духе мира».

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Таким образом, команды не смогут выступить в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Дарья Коршунова
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